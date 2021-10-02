В Грузии стала известна явка на выборах в районах проживания азербайджанцев

В регионе компактного проживания азербайджанцев Квемо-Картли на выборах в местные органы власти Грузии проголосовали 187 066 человек.
Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Явка на выборах в регионе составила 47%.
Этот показатель в Марнеули составил 47,29% (47 331 избиратель), в Гардабани - 42,75% (30 721), Болниси - 43,56% (24 352), Дманиси - 57,23% (13 167), Цалке - 45,18% (9 201), Тетри-Цкаро - 50,54% (10 240).
В центральном городе региона Рустави проголосовали 52 054 человека, что означает 48,7% активности на выборах.