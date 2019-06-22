​В Грузии создано новое политическое движение

Новое политическое движение под названием "Трибуна" представлено в столице Грузии Тбилиси.
Как сообщает грузинское бюро Report, учредителем организации является независимый депутат парламента Грузии Давид Чичинадзе.
Он отметил, что в движение войдут люди разных возрастных групп и сфер деятельности.
По словам депутата, грузинское правительство каждый день совершает ошибки, поэтому в стране существует необходимость в новом народном движении.
Движение "Трибуна" намерено участвовать в парламентских выборах, которые пройдут в Грузии в 2020 году.
Cəmilə BabayevaАвтор новости