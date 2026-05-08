В Грузии создается новый вуз
- 08 мая, 2026
- 15:38
В Грузии по решению правительства будет создано новое высшее учебное заведение - Академия дипломатии Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
По его словам, академия будет действовать при Министерстве иностранных дел и займется подготовкой будущих дипломатов.
"Сегодня профильные факультеты государственных и частных университетов не могут в полной мере обеспечить будущих дипломатов необходимыми знаниями и навыками. Именно поэтому было принято решение о создании новой академии", - отметил премьер.
Ираклий Кобахидзе сообщил, что после прохождения аккредитации Академия дипломатии начнет работу уже в следующем году.
"Наша цель - подготовка высококвалифицированных кадров для дипломатической службы, что имеет важное значение для дальнейшего укрепления внешнеполитических позиций страны", - подчеркнул он.
На заседании также было отмечено, что участие в разработке проекта принимала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.