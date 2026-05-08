В Грузии создается новый вуз

В Грузии по решению правительства будет создано новое высшее учебное заведение - Академия дипломатии Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

По его словам, академия будет действовать при Министерстве иностранных дел и займется подготовкой будущих дипломатов.

"Сегодня профильные факультеты государственных и частных университетов не могут в полной мере обеспечить будущих дипломатов необходимыми знаниями и навыками. Именно поэтому было принято решение о создании новой академии", - отметил премьер.

Ираклий Кобахидзе сообщил, что после прохождения аккредитации Академия дипломатии начнет работу уже в следующем году.

"Наша цель - подготовка высококвалифицированных кадров для дипломатической службы, что имеет важное значение для дальнейшего укрепления внешнеполитических позиций страны", - подчеркнул он.

На заседании также было отмечено, что участие в разработке проекта принимала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.