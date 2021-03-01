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В Грузии реставрируется здание, где была провозглашена АДР

В Грузии реставрируется здание, где была провозглашена АДР В Тбилиси начались капитальные ремонтно-восстановительные работы здания, в котором была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР).
В регионе
1 марта 2021 г. 18:14
В Грузии реставрируется здание, где была провозглашена АДР

В Тбилиси начались капитальные ремонтно-восстановительные работы здания, в котором была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР).

Как сообщает грузинское бюро Report, нынешнее здание Национального дворца молодежи окольцовано деревянной оградой и ведутся работы по покраске.

Для обеспечения входа и выхода в здание также установлена специальная железная лестница.

Общая стоимость проекта реставрации исторического здания составляет 34 миллиона лари (более 10,2 млн долларов США). Завершить реконструкцию планируется в 2023 году. Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться как на фасаде здания, так и в его интерьере и внутреннем дворе. Здание, построенное в начале XIX века, является памятником культурного наследия Грузии.

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