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В Грузии проводят массовое тестирование на коронавирус

В Грузии проводят массовое тестирование на коронавирус

В Грузии начали проводить тесты на выявление коронавируса в массовом порядке.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, тестовые проверки уже проводятся в районах Марнеули, Болниси и Тетри-Цкаро: "Массовое тестирование будет проведено во всех других регионах, где наблюдаются очаги распространения вируса".

Министр назвал массовое тестирование абсолютно правильной тактикой.

Екатерина Тикарадзе отметила, что тесты доставляются в Грузию без задержек из-за рубежа.

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