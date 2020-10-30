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В Грузии продолжается рост числа больных коронавирусом

В Грузии продолжается рост числа больных коронавирусом В настоящее время на карантине находятся 3 070 человек
В регионе
30 октября 2020 г. 10:57
В Грузии продолжается рост числа больных коронавирусом

Еще у 1 696 человек диагностировали коронавирус в Грузии за прошедшие сутки, 2 906 вылечились, 12 пациентов скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было объявлено на специальном официальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в соседней стране достигло 37 263. Число излечившихся составило 19 810 человек, а умерших - 285.

В настоящее время на карантине находятся 3 070 человек, на стационарном лечении - 4 200 заболевших. 2 324 бессимптомных больных проходят лечение в специальных отелях.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa yoluxnaların sayı 37 mini ötdü

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