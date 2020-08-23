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В Грузии при падении микроавтобуса в обрыв погибли более 10 человек

В Грузии при падении микроавтобуса в обрыв погибли более 10 человек Микроавтобус попал в ДТП в грузинском селе Шатили. Погибли 12 человек, трое получили ранения.
В регионе
23 августа 2020 г. 22:54
В Грузии при падении микроавтобуса в обрыв погибли более 10 человек

Микроавтобус попал в ДТП в грузинском селе Шатили. Погибли 12 человек, трое получили ранения.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает МВД страны.

По данным ведомства, микроавтобус упал в обрыв с высоты примерно 80 метров. На месте мобилизованы полиция, спасатели и скорая помощь.

"Согласно первичной информации, 12 граждан, находящихся в микроавтобусе, погибли, трое получили серьезные ранения. Спасатели уже доставили пострадавших на безопасную территорию, бригады скорой помощи перевозят их в клиники. Поиски оставшихся пассажиров продолжаются. Кроме того, проводится идентификация тел пассажиров и другие оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в заявлении.

МВД Грузии ведет расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda mikroavtobus dərəyə aşıb, ölənlər var

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