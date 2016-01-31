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    ​В Грузии от свиного гриппа умерли семь человек

    Всего в стране в зимнем сезоне было подтверждено 186 случаев заражения граждан свиным гриппом

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Тбилиси от пневмонии, вызванной свиным гриппом, скончался еще один человек.

    Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр Грузии по контролю за общественным здоровьем.

    По информации центра, это седьмая жертва гриппа H1N1.

    Всего в стране в зимнем сезоне было подтверждено 186 случаев заражения граждан свиным гриппом.

    Ранее сообщалось, что в грузинском регионе Сванетия киносъемочная группа в составе 30 человек застряла в селе из-за перекрывшего дорогу снега.

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