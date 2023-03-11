В Грузии оппозиция протестует против обязательной военной службы

Оппозиционная партия Грузии "Гирчи" проводит у здания парламента акцию протеста против поправок в "Кодекс обороны".

Оппозиционная партия Грузии "Гирчи" проводит у здания парламента акцию протеста против поправок в "Кодекс обороны".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, организаторы акции требуют, чтобы отправка на обязательную военную службу была добровольной.

"Мы требуем, чтобы армия была добровольной и никого не призывали вопреки его желанию. Если правительство утверждает, что они патриоты и думают о населении, обороноспособности и армии, то пусть создадут соответствующие условия в армии, платят достойную зарплату военным, и тогда народ пойдет добровольно в армию", – депутат от оппозиции Александр Раквиашвили.

Парламент Грузии проголосует в первом чтении за обновленную версию Кодекса обороны после 20 марта. Кодекс по новому регулирует призыв на срочную службу и другие вопросы, связанные с грузинской армией.

Новшество заключается в том, что призыв будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки.