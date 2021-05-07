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В Грузии около 300 вакцинированных заразились коронавирусом

В Грузии около 300 вакцинированных заразились коронавирусом В Грузии зафиксированы около 300 случаев заражения после вакцинации
В регионе
7 мая 2021 г. 14:26
В Грузии около 300 вакцинированных заразились коронавирусом
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В Грузии зафиксированы около 300 случаев заражения после вакцинации.

Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, по этим фактам ведется разбирательство.

А.Гамкрелидзе сказал, что эти заразившиеся COVID-19 относительно в легкой форме переносят болезнь, в большинстве случаев бессимптомно.

В соседней стране при вакцинации используются препараты Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm.

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Версия на английском языке About 300 people vaccinated in Georgia contract COVID-19
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda vaksin olunan 300-ə yaxın şəxs koronavirusa yoluxub

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