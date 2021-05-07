В Грузии около 300 вакцинированных заразились коронавирусом

В Грузии зафиксированы около 300 случаев заражения после вакцинации.
Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, по этим фактам ведется разбирательство.
А.Гамкрелидзе сказал, что эти заразившиеся COVID-19 относительно в легкой форме переносят болезнь, в большинстве случаев бессимптомно.
В соседней стране при вакцинации используются препараты Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm.