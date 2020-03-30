В Грузии общий карантин не коснется международных грузоперевозок

Вступающие в силу с завтрашнего дня в Грузии ограничения, касающиеся общего карантинного режима, не будут применяться к грузоперевозкам внутри страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

По ее словам, как международные, так и внутренние грузоперевозки будут продолжены: "В Марнеули и Болниси, где действует карантинный режим, нет ограничений на грузоперевозки. Перевозки осуществляются на основе соглашения с МВД и при определенных необходимых условиях".