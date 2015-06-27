​В Грузии обнародованы предварительные результаты переписи населения

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Директор "Грузстата" Мэри Даушвили представила отчет о деятельности за 2014 год на пленарном заседании парламента Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, большинство вопросов, заданных парламентариями, касались переписи населения и ее предварительных результатов.

Как заявила Мэри Даушвили, данными переписи населения 2014 года зафиксировано, что в Грузии проживают 3 729 635 человек. По ее словам, имеются в виду как граждане Грузии, так и лица, не являющиеся гражданами страны - все те, кто находился на территории Грузии и планировал оставаться тут на протяжении 12 месяцев.

"Нами обработаны только предварительные данные. Сейчас данные, полученные в результате переписи, вносятся в компьютер, потом они будут обработаны. Все остальные данные, которые возможно получить из анкет, будут в апреле 2016 года", - заявила Мэри Даушвили.

По ее словам, погрешность может составлять около 2%.





