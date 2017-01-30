В Грузии назвали условия для восстановления дипотношений с Россией

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Вопрос восстановления дипломатических отношений Грузии с Россией не может быть включен в повестку дня до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в вопросе возвращения Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщает Report, об этом РИА Новости заявил спецпредставитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе.

"Это напрямую связано с территориальной целостностью Грузии. Никаких новостей, к сожалению, в этом направлении нет. Этот вопрос не обсуждается и не может встать в повестку дня до тех пор, пока не будет отмечен прогресс в связи с территориями. Если в этом контексте будет достигнут существенный прогресс, то на каком-то этапе этот вопрос будет рассмотрен, но сейчас не обсуждается, и наши российские коллеги прекрасно знают нашу позицию", - заявил З.Абашидзе.

Он подчеркнул, что его очередная встреча с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным состоится 7 февраля в Праге, в ходе которой стороны намерены рассмотреть торгово-экономические, транспортные вопросы, обсудить гуманитарные темы, а также вопрос о мониторинге товарооборота на границе с Россией.