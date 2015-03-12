В Грузии началось вещание радио на азербайджанском языке

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Грузии начало вещание радио на азербайджанском языке - Азербайджан-Грузия FM (АГFM). Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия онлайн", вещание ведется в Марнеули, Болниси, Дманиси, Тетрисгаро (FM 101.5), Рустави, Гардабани и Тбилиси (FM 100.6), где компактно проживают азербайджанцы.

Радио можно слушать и по интернет-адресу unistream.tv.

Как заявил директор радио Ираклий Банцеладзе, реализация проекта начата 6 месяцев назад, и уже около 2 месяцев радио выходит в эфир.

В сетку вещания включены выпуски новостей, также в эфир выходят просветительские, музыкальные, развлекательные передачи.