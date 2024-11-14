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В Грузии началась всеобщая перепись населения

В Грузии началась всеобщая перепись населения В Грузии началась всеобщая перепись населения и сельского хозяйства, которая проходит раз в 10 лет.
В регионе
14 ноября 2024 г. 17:25
В Грузии началась всеобщая перепись населения

В Грузии началась всеобщая перепись населения и сельского хозяйства, которая проходит раз в 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила Национальная служба статистики "Сакстат".

Перепись началась в Грузии 14 ноября и продлиться до 19 декабря. Перепись будет проходить в два этапа: через специальный сайт и путем прямого интервью по адресам населения.

"Переписи подлежат постоянно проживающие в Грузии граждане Грузии, иностранные граждане и лица без гражданства, несмотря на длительность пребывания в стране", – заявил глава службы Гогита Тодрадзе.

Для Грузии это будет третья всеобщая перепись населения с момента обретения независимости. До этого перепись проходила в 2002 и в 2014 годах.

В период с 14 по 23 ноября регистрацию можно пройти самостоятельно, заполнив опросник на сайте. Заполнять можно как в компьютере, так и с мобильного телефона или планшета.

А на втором этапе, который продлиться с 29 ноября по 19 декабря данные уже будут собирать интервьюеры, ходя по домам. Всего переписывать население страны будут 12 тыс. человек.

По его словам, предварительные результаты переписи будут известны в июне 2025 года, а окончательные – в июне 2026 года.

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