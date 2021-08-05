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В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек

В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 670 новых случаев заражения коронавирусом, 38 человек скончались.
В регионе
5 августа 2021 г. 11:11
В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 670 новых случаев заражения коронавирусом, 38 человек скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению страны.

Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в соседней стране достигло 436 573, а число умерших - 5 986.

За прошедшие сутки выздоровели 2 626 человек, в целом - 393 453 человека.

Число пациентов с COVID-19 на сегодняшний день составляет 37 108 человек.

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Версия на английском языке Georgia records over 3,600 COVID cases per day
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha 3 670 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb

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