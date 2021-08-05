В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 670 новых случаев заражения коронавирусом, 38 человек скончались.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению страны.
Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в соседней стране достигло 436 573, а число умерших - 5 986.
За прошедшие сутки выздоровели 2 626 человек, в целом - 393 453 человека.
Число пациентов с COVID-19 на сегодняшний день составляет 37 108 человек.