В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 670 новых случаев заражения коронавирусом, 38 человек скончались.

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 670 новых случаев заражения коронавирусом, 38 человек скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению страны.

Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в соседней стране достигло 436 573, а число умерших - 5 986.

За прошедшие сутки выздоровели 2 626 человек, в целом - 393 453 человека.

Число пациентов с COVID-19 на сегодняшний день составляет 37 108 человек.