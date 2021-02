В Грузии издан специальный журнал "Справедливость для Ходжалы"

В результате совершенного в Ходжалы геноцида были жестоко убиты 613 человек

В Грузии издан специальный журнал под названием "Справедливость для Ходжалы", посвященный 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает грузинское бюро Report, журнал вышел в свет при совместной инициативе посольства Азербайджана в Грузии и Фонда Гейдара Алиева.

В англоязычном издании широко освещены выступление президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на параде Победы, поездка президента в город Шушу и его речь в этом городе.

В журнале размещено вступление от имени вице-президента Фонда Гейдара Алиева, инициатора и учредителя международной агитационной кампании "Справедливость для Ходжалы" Лейлы Алиевой.

В журнале дается информация, что в результате совершенного в Ходжалы геноцида были жестоко убиты 613 человек, взяты в плен 1 275 человек, дана информация о землях, освобожденных от оккупации в результате Отечественной войны.

Также отмечается, что в таких ведущих мировых СМИ, как The Sunday Times, Newsweek, The New York Times, Time, The Washington Times об этом геноциде была дана информация, приведены документы, принятые парламентами различных стран и международными организациями.

Посольство планирует разослать журнал президенту, премьер-министру, спикеру парламента Грузии, а также полномочным представителям Администрации президента, Кабинета министров и парламента, диппредставительствам и международным организациям, аккредитованным в Грузии.