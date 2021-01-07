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В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тыс.

В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тыс. На карантинном режиме содержатся 491 человек, под стационарным контролем - 3 898 больных
В регионе
7 января 2021 г. 11:26
В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тыс.

В Грузии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 1 612 человек, выздоровели 419 человек, 28 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 235 491 человек, из которых 223 695 выздоровели и 2 694 умерли.

На карантинном режиме содержатся 491 человек, под стационарным контролем - 3 898 больных. 742 пациентов с легкой формой заболевания проходят лечение в специальных отелях.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 235 mini ötüb

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