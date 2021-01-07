В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тыс.

На карантинном режиме содержатся 491 человек, под стационарным контролем - 3 898 больных

В Грузии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 1 612 человек, выздоровели 419 человек, 28 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 235 491 человек, из которых 223 695 выздоровели и 2 694 умерли.

На карантинном режиме содержатся 491 человек, под стационарным контролем - 3 898 больных. 742 пациентов с легкой формой заболевания проходят лечение в специальных отелях.