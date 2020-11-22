В Грузии число заразившихся COVID-19 за сутки превысило 4 тыс.

В Грузии за последние сутки еще у 4 048 человек диагностировали коронавирусную инфекцию. 3 856 пациентов излечились, еще 49 скончались

В Грузии за последние сутки еще у 4 048 человек диагностировали коронавирусную инфекцию. 3 856 пациентов излечились, еще 49 скончались.

Как передает Report, об этом сообщает специальный сайт правительства страны.

На данный момент в соседней стране подтверждено 104 732 случая COVID-19. 85 639 инфицированных вылечились и 976 скончались.

В настоящее время на карантине содержатся 2 159 человек, на стационарном контроле - 6 189. 3 449 человек находятся под медицинским наблюдением в специальных отелях.