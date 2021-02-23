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В Грузии арестовали главу оппозиционной партии

В Грузии арестовали главу оппозиционной партии Сотрудники МВД Грузии арестовали председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" депутата Нику Мелию
В регионе
23 февраля 2021 г. 09:35
В Грузии арестовали главу оппозиционной партии
Нику Мелию

Сотрудники МВД Грузии арестовали председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" депутата Нику Мелию, задержание которого на прошлой неделе санкционировал Тбилисский суд за неуплату залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Как передает Report, об этом во вторник сообщает "Первый канал" Общественного вещателя Грузии.

По данным телеканала, Мелия вместе со своими сторонниками забаррикадировался в одном из кабинетов офиса партии в Тбилиси. Полицейским пришлось применить перцовый газ, чтобы разогнать его сторонников, после чего удалось задержать оппозиционера.

Здание партии остается оцепленным полицией.

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Версия на английском языке Opposition leader arrested in Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda müxalif partiyanın sədri həbs olundu

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