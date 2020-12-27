В Грузии 1 097 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 1 097 новых случаев заражения коронавирусом, 3 208 человек выздоровели, 25 пациентов скончались.

За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 1 097 новых случаев заражения коронавирусом, 3 208 человек выздоровели, 25 пациентов скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 221 605 человек. Из них 203 547 выздоровели, 2 377 умерли.

В карантинных зонах содержатся 420, на стационарном контроле - 5 677 пациента. 1 393 бессимптомных больных помещены в специальные отели.