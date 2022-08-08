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В Греции раскрыта шпионская деятельность спецслужб Армении

В Греции раскрыта шпионская деятельность спецслужб Армении В Греции раскрыта шпионская деятельность спецслужб Армении.
В регионе
8 августа 2022 г. 08:30
В Греции раскрыта шпионская деятельность спецслужб Армении

В Греции раскрыта шпионская деятельность спецслужб Армении.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Так, телефоны председателя партии ПАСОК Греции Никоса Андрулакиса прослушиваются по заказу спецслужб Армении.

Ekathimerini.com отмечает, что председатель партии отметил, что его телефоны прослушиваются с помощью специальных устройств. Никос Андрулакис сообщил о попытке установить на свой телефон нелегальную шпионскую программу Predator.

Глава греческой разведки также подчеркнул, что телефон Андрулакиса прослушивался по заказу армянских спецслужб.

Скандал прокомментировал и посол Армении в Греции Тигран Мкртчян. Дипломат заявил, что спецслужбы Армении не участвовали в прослушивании телефонов председателя ПАСОК Никоса Андрулакиса.

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Версия на английском языке Armenia's espionage activities in Greece discovered
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Yunanıstanda casusluq fəaliyyəti aşkarlanıb  

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