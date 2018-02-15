В Госдуме России предложили создать структуру для мониторинга соцсетей

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Произошедшая накануне стрельба в американской школе во Флориде, а также нападения учеников в российских школах в начале этого года заставляют задуматься об активизации работы по блокировке противоправного контента в социальных сетях, мотивирующего подростков к совершению преступлений.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила член комитета Госдумы РФ по образованию и науке Алёна Аршинова.

В частности, депутат предлагает создать в Роскомнадзоре специальную структуру для мониторинга социальных сетей с целью выявления "колумбайн-сообществ" (колумбайнерами называют себя подражатели американских подростков, которые в 1990 году устроили стрельбу в школе "Колумбайн", штат Колорадо) и своевременного реагирования.