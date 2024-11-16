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В Ереване застрелили 42-летнего мужчину, недавно приехавшего из Франции

В Ереване застрелили 42-летнего мужчину, недавно приехавшего из Франции В Ереване в ночь на 16 ноября застрелили 42-летнего мужчину, недавно приехавшего из Франции.
В регионе
16 ноября 2024 г. 12:40
В Ереване застрелили 42-летнего мужчину, недавно приехавшего из Франции

В Ереване в ночь на 16 ноября застрелили 42-летнего мужчину, недавно приехавшего из Франции.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В районе 00:10 в медцентр "Армения" (Республиканская больница) доставили на автомобиле Toyota раненого мужчину, который скончался в реанимации, не приходя в сознание. На его теле обнаружили след от выстрела.

Им оказался 42-летний житель Еревана Артур Манукян.

На месте происшествия нашли следы крови и гильзу от патрона. Возбуждено дело.

По сведениям сайта, Манукян недавно приехал в Армению из Франции.

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