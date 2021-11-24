В Ереване задержаны участники акции протеста

В отделение полиции доставлены двое участников акции протеста в ереванском метро.

В отделение полиции доставлены двое участников акции протеста в ереванском метро.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

"Граждане были доставлены в полицию за невыполнение законного требования полицейского (статья 182 Кодекса об административных правонарушениях)", — заявили в полиции. Они будут отпущены в течение трех часов.

Ранее сторонники движения "5165" вышли на акцию протеста, начав с ереванского метро. Представители внепарламентской оппозиции на девять минут заблокировали движение поездов на станции метро "Еритасардакан" по обоим направлениям и призвали граждан собраться вечером на площади Республики.

Внепарламентская партия "5165" и ее сторонники с 22 ноября проводят акции протеста в Ереване. Они требуют от премьер-министра Армении Никола Пашиняна обнародовать содержание документа по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.