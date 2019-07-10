В Ереване задержали сторонников Кочаряна

Шесть человек подвергли приводу в Центральное отделение полиции Еревана после потасовки между сторонниками бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и полицейскими. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель начальника пресс-службы полиции Эдгар Джаноян.

"Граждане были подвергнуты приводу за совершение деяния, предусмотренного 182 статьей закона «Об административных правонарушениях», речь идет о не выполнении законного требования служащего полиции Армении", - отметил Джаноян.

Напомним, что сторонники Кочаряна сегодня провели акцию протеста в Ереване. Во второй половине дня они попытались перекрыть улицу, по которой должна была проехать автоколонна премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Участников акции с улицы силой вытеснили полицейские.