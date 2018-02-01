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    В Ереване вор напился на месте преступления

    Подозреваемый был доставлен в ближайшее отделение полиции

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Армении житель Еревана украл из ресторана пять бутылок коньяка 25-летней выдержки, но не устоял перед соблазном попробовать алкогольный напиток на месте преступления.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, грабитель уснул прямо на территории заведения.

    Подозреваемого доставили в ближайшую больницу с диагнозом "алкогольная интоксикация", а затем доставили в полицейский участок.

    Теперь правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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