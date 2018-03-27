В Ереване вновь стреляли

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Ереване вечером 26 марта вновь прозвучали выстрелы.

Как передает Report, об этом сообщает Shamshyan.com.

По данным, стрельба была слышна около 18:30 часов на улице Чаренца. На место происшествия прибыли полицейские. Около дома номер 167 правоохранители обнаружили гильзу. В настоящее время выясняется, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

По факту происшествия подготавливаются материалы. Выясняются обстоятельства инцидента и его участники.