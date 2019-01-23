В Ереване таксисты протестуют у мэрии города

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Ереване водители такси вышли на акцию протеста, их основное требование - аннулировать для них штрафы за незначительные нарушения, передает Report со ссылкой на Spurnik Armenia.

Председатель НПО "Лига защиты автовладельцев" Тигран Ованнисян заявил на демонстрации у мэрии, что "нельзя душить таксистов дорожными штрафами", поскольку заработок таксистов и без того скудный.

"Из-за этого мы теряем деньги, а возможностей заработка у нас никаких. Вернее, они есть, но их попросту узурпировала городская мэрия", - добавил он.