​В Ереване сожгли четвертый полицейский автомобиль

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Вооруженная группа, захватившая здание полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, сожгла еще один полицейский автомобиль.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил руководитель пресс-службы полиции Армении Ашот Агаронян.

"Еще один автомобиль "Саманд" патрульно-постовой службы сожжен вооруженной группой", - написал А.Агаронян на своей странице в соцсети Facebook.

Вечером 25 июля члены группировки сожгли служебный полицейский автобус Chevrolet и один легковой автомобиль, а днем ранее они сожгли полицейский микроавтобус "Газель".

Напомним, что 17 июля вооруженная группа захватила здание полиции в Ереване. В ходе захвата участники группы убили полицейского и ранили четырех человек. Они требуют освободить координатора армянской оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Кроме того, члены вооруженной группы требуют отставки президента и правительства.