​В Ереване собрался митинг оппозиции

Баку. 22 Июля. REPORT.AZ/ Митинг оппозиции вновь собрался в Ереване близ полицейской части, которая с воскресного утра захвачена группой вооруженных лиц, удерживающих заложников.

Как передает Report, с наступлением прохлады - 30 градусов после дневного зноя в 41 градус по Цельсию - несколько сот человек пришли на улицу Мовсеса Хоренаци.

В среду вечером здесь произошли столкновения полиции и манифестантов, в результате которых 51 человек, включая 29 полицейских получили ранения. На рассвете войска полиции разогнали вновь собравшихся здесь манифестантов, подвергнув приводу 136 активистов оппозиции.

Выступающие называют членов вооруженной группы "героями", требуют исключить силовое решение вопроса освобождения заложников и нейтрализации захвативших полицейскую часть. Ораторы также призывают сограждан "выйти из дому и прийти сюда". Акция проходит спокойно, правда, некоторые митингующие пытаются спровоцировать полицейских. Войска полиции продолжают дежурить в оцеплении у захваченной полицейской части.