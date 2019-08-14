В Ереване раскрыты мошеннические схемы со стороны организаций, выдающих кредиты

В Ереване выявлены крупные мошеннические схемы со стороны компаний, выдающих кредиты, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, обвинения предъявлены шести лицам.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что под видом предоставления населению кредитов был создан ряд организаций, данные компании в действительности не являются кредитными организациями.

При сопоставлении полученных достаточных доказательств обвинение предъявлено шести лицам.

В их отношении в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.