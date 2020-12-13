В Ереване противники Пашиняна перекрыли дорогу к аэропорту

Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на несколько минут перекрыли в Ереване один из перекрестков в районе аэропорта "Звартноц".

Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на несколько минут перекрыли в Ереване один из перекрестков в районе аэропорта "Звартноц".

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Мы будем продолжать до тех пор, пока предатель не уйдет, чтобы пришел новый человек, который сможет проводить переговоры, чтобы было возможно что-то изменить. Эти 2,5 года все было ложью и фальшью, обманщик Никол должен уйти", - сказал один из участников акции.

Напомним, что в последние дни прошло множество мирных акций с требованием отставки Никола Пашиняна. Из 7 областей Армении к требованию об отставке премьера присоединились 31 община и более 205 сел.