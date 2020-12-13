О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ереване противники Пашиняна перекрыли дорогу к аэропорту

В Ереване противники Пашиняна перекрыли дорогу к аэропорту Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на несколько минут перекрыли в Ереване один из перекрестков в районе аэропорта "Звартноц".
В регионе
13 декабря 2020 г. 19:28
В Ереване противники Пашиняна перекрыли дорогу к аэропорту

Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на несколько минут перекрыли в Ереване один из перекрестков в районе аэропорта "Звартноц".

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Мы будем продолжать до тех пор, пока предатель не уйдет, чтобы пришел новый человек, который сможет проводить переговоры, чтобы было возможно что-то изменить. Эти 2,5 года все было ложью и фальшью, обманщик Никол должен уйти", - сказал один из участников акции.

Напомним, что в последние дни прошло множество мирных акций с требованием отставки Никола Пашиняна. Из 7 областей Армении к требованию об отставке премьера присоединились 31 община и более 205 сел.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yerevanda Paşinyanın əleyhdarları aeroportun yolunu kəsdilər

Новости партнеров

Другие новости из категории

Названо общее число жертв коронавируса в Армении
Названо общее число жертв коронавируса в Армении
13 декабря 2020 г. 12:45
В Грузии коронавирусом заразились еще 2 720 человек, 46 пациентов умерли
В Грузии коронавирусом заразились еще 2 720 человек, 46 пациентов умерли
13 декабря 2020 г. 11:24
Турецкая армия уничтожила нескольких террористов в Ираке
Турецкая армия уничтожила нескольких террористов в Ираке
13 декабря 2020 г. 10:24
В Турции назвали условия мира на Кавказе
ВидеоВ Турции назвали условия мира на Кавказе
13 декабря 2020 г. 02:37
Пашинян в своей резиденции встречается с однопартийцами
Пашинян в своей резиденции встречается с однопартийцами
13 декабря 2020 г. 02:16
В Москве за сутки умерло свыше 70 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерло свыше 70 пациентов с коронавирусом
13 декабря 2020 г. 01:10
В мире осудили казнь журналиста в Иране
В мире осудили казнь журналиста в Иране
12 декабря 2020 г. 22:48
Глава Минобороны Армении отправился в Россию
Глава Минобороны Армении отправился в Россию
12 декабря 2020 г. 18:29
Турецкая армия уничтожила террористов PKK
Турецкая армия уничтожила террористов PKK
12 декабря 2020 г. 17:58
В России за сутки от коронавируса умерли 560 человек
В России за сутки от коронавируса умерли 560 человек
12 декабря 2020 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi