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В Ереване произошла стрельба, есть раненые

В Ереване произошла стрельба, есть раненые Вооруженный инцидент произошел в Ереване в ночь на 1 мая
В регионе
1 мая 2021 г. 10:00
В Ереване произошла стрельба, есть раненые

Вооруженный инцидент произошел в Ереване в ночь на 1 мая, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно источнику, в 00:20 из медцентра "Эребуни" в полицию поступил сигнал о том, что к ним с огнестрельными ранениями доставлены три человека, еще один – с ножевым ранением. Пострадавших доставили с территории возле кладбища.

В больницу прибыли полицейские, в том числе и шеф полиции Еревана Севан Кочарян, а также следователи.

По данным сайта, среди пострадавших – главы муниципалитетов административных районов Шенгавит и Малатия.

Сотрудники правоохранительных органов установили место происшествия, где были обнаружены автомат, пистолет, стреляные гильзы, следы крови.

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Версия на азербайджанском языке Yerevanda atışma olub, icra başçısı və daha 3 nəfər yaralanıb

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