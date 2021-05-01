В Ереване произошла стрельба, есть раненые

Вооруженный инцидент произошел в Ереване в ночь на 1 мая

Вооруженный инцидент произошел в Ереване в ночь на 1 мая, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно источнику, в 00:20 из медцентра "Эребуни" в полицию поступил сигнал о том, что к ним с огнестрельными ранениями доставлены три человека, еще один – с ножевым ранением. Пострадавших доставили с территории возле кладбища.

В больницу прибыли полицейские, в том числе и шеф полиции Еревана Севан Кочарян, а также следователи.

По данным сайта, среди пострадавших – главы муниципалитетов административных районов Шенгавит и Малатия.

Сотрудники правоохранительных органов установили место происшествия, где были обнаружены автомат, пистолет, стреляные гильзы, следы крови.