​В Ереване произошла перестрелка

В Ереване произошло убийство.

Как передает Report со ссылкой на Shamshyan.com, в полицию Еревана поступило сообщение о том, что на одной из улиц слышны выстрелы.

До прибытия правоохранителей из медцентра Эребуни сообщили, что к ним поступил мертвый гражданин с огнестрельными ранениями.

На месте происшествия были обнаружены 4 гильзы и следы крови. Возбуждено уголовное дело.

Согласно источнику, убитый – молодой человек 20-25 лет, которого доставили в больницу на черном BMW.