​В Ереване произошла перестрелка

В Ереване произошло убийство.
Как передает Report со ссылкой на Shamshyan.com, в полицию Еревана поступило сообщение о том, что на одной из улиц слышны выстрелы.
До прибытия правоохранителей из медцентра Эребуни сообщили, что к ним поступил мертвый гражданин с огнестрельными ранениями.
На месте происшествия были обнаружены 4 гильзы и следы крови. Возбуждено уголовное дело.
Согласно источнику, убитый – молодой человек 20-25 лет, которого доставили в больницу на черном BMW.
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