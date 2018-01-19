 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Ереване проходит акция протеста против подорожаний

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Ереване началась акция протеста против подорожаний. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, шествие проводит блок "Елк" под лозунгом "Нет подорожаниям и увеличению налогового бремени".

    Заранее было объявлено, что организаторы шествия направятся по центральным улицам столицы, начав шествие с площади возле кинотеатра "Москва".

    Другая ключевая тема акции – налоговый кодекс, которым предусмотрено повышение налогового бремени для среднего класса населения. Так, в Армении получающий зарплату свыше 150 тыс. драмов будет выплачивать 28% подоходного налога вместо прежних 26%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi