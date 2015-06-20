В Ереване продолжаются акции протеста, есть задержанные

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Ереване на площади "Свободы" продолжается трехдневная сидячая демонстрация в знак протеста против подорожания тарифов на электроэнергию, есть задержанные. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, акция продлится до 22 июня.

В последний день акции протестующие намерены собраться у администрации президента Армении.

Полиция разрешила участникам акции протеста в Ереване остаться ночью на улице при определенных условиях. «Собрание носит незаконный характер. Вы обратились к компетентному органу и получили согласие провести акцию протеста до 23:00», - заявил протестующим заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян..

Он отметил, что, от организаторов требуется максимальное соблюдение правил общественного порядка. «Не разрешается устанавливать палатки. В противном случае будет запрещено проведение акции протеста», - отметил Осипян.