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    В Ереване продолжаются акции протеста, есть задержанные

    В последний день акции протестующие намерены собраться у администрации президента Армении

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Ереване на площади "Свободы" продолжается трехдневная сидячая демонстрация в знак протеста против подорожания тарифов на электроэнергию, есть задержанные. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, акция продлится до 22 июня. 

    В последний день акции протестующие намерены собраться у администрации президента Армении. 

    Полиция разрешила участникам акции протеста в Ереване остаться ночью на улице при определенных условиях. «Собрание носит незаконный характер. Вы обратились к компетентному органу и получили согласие провести акцию протеста до 23:00», - заявил протестующим заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян..

    Он отметил, что, от организаторов требуется максимальное соблюдение правил общественного порядка. «Не разрешается устанавливать палатки. В противном случае будет запрещено проведение акции протеста», - отметил Осипян.

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