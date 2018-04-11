В Ереване напали на студентов, информирующих о митинге

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване напали на студентов, информирующих о предстоящем митинге.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, сегодня в Ереванском государственном университете группа студентов проводила акцию по информированию о предстоящем митинге 13-го апреля, раздавая листовки.

Начальник службы безопасности ЕГУ набросился на участников акции и отобрал у них листовки.

Студенты сообщили об инциденте в офис защитника прав человека, представили ситуацию.

Напомним, что партия "Гражданский договор" начала борьбу против третьего срока правления Сержа Саргсяна. Глава парламентской фракции "Выход" Никол Пашинян вместе с единомышленниками организовал поход под названием #МойШаг, и в рамках похода они вышли из Гюмри и уже дошли до Котайкской области.

13-го апреля в 18:30 они начнут круглосуточный митинг на площади Свободы в Ереване.