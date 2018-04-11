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    В Ереване напали на студентов, информирующих о митинге

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване напали на студентов, информирующих о  предстоящем митинге.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, сегодня в Ереванском государственном университете группа студентов проводила акцию по информированию о предстоящем митинге 13-го апреля, раздавая листовки.

    Начальник службы безопасности ЕГУ набросился на участников акции и отобрал у них листовки.

    Студенты сообщили об инциденте в офис защитника прав человека, представили ситуацию. 

    Напомним, что партия "Гражданский договор" начала борьбу против третьего срока правления Сержа Саргсяна. Глава парламентской фракции "Выход" Никол Пашинян вместе с единомышленниками организовал поход под названием #МойШаг, и в рамках похода они вышли из Гюмри и уже дошли до Котайкской области. 

    13-го апреля в 18:30 они начнут круглосуточный митинг на площади Свободы в Ереване. 

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