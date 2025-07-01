В Екатеринбурге продлили срок ареста Бакира Сафарова

В Екатеринбурге проходит судебное заседание по вопросу продления меры пресечения Бакиру Сафарову - одному из азербайджанцев, задержанных 27 июня в результате рейда сотрудников Федеральной службы безопасности России.

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу для Бакира Сафарова - одного из азербайджанцев, задержанных 27 июня в результате рейда сотрудников ФСБРоссии.

Как сообщает российское бюро Report, решением суда Бакир Сафаров арестован еще на 22 суток.

12:32

В Екатеринбурге проходит судебное заседание по вопросу продления меры пресечения Бакиру Сафарову - одному из азербайджанцев, задержанных 27 июня в результате рейда сотрудников Федеральной службы безопасности России.

Как сообщает российское бюро Report, сегодня в 16:30 по местному времени состоится заседание по делу еще одного азербайджанца Ахлимана Гянджиева.

Завтра в 10:30 по местному времени ожидается слушание о продлении меры пресечения для Шахина Лалаева, задержанного утром 26 июня.

Ранее суд арестовал всех троих фигурантов дела на трое суток.