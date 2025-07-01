О нас

В Екатеринбурге продлили срок ареста Бакира Сафарова

В Екатеринбурге продлили срок ареста Бакира Сафарова В Екатеринбурге проходит судебное заседание по вопросу продления меры пресечения Бакиру Сафарову - одному из азербайджанцев, задержанных 27 июня в результате рейда сотрудников Федеральной службы безопасности России.
В регионе
1 июля 2025 г. 12:59
В Екатеринбурге продлили срок ареста Бакира Сафарова

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу для Бакира Сафарова - одного из азербайджанцев, задержанных 27 июня в результате рейда сотрудников ФСБРоссии.

Как сообщает российское бюро Report, решением суда Бакир Сафаров арестован еще на 22 суток.

12:32

В Екатеринбурге проходит судебное заседание по вопросу продления меры пресечения Бакиру Сафарову - одному из азербайджанцев, задержанных 27 июня в результате рейда сотрудников Федеральной службы безопасности России.

Как сообщает российское бюро Report, сегодня в 16:30 по местному времени состоится заседание по делу еще одного азербайджанца Ахлимана Гянджиева.

Завтра в 10:30 по местному времени ожидается слушание о продлении меры пресечения для Шахина Лалаева, задержанного утром 26 июня.

Ранее суд арестовал всех троих фигурантов дела на трое суток.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yekaterinburqda saxlanılan azərbaycanlılardan birinin həbs müddəti uzadılıb - YENİLƏNİB

Самое важное

Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
26 июня 2025 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi