В ДТП в Украине разбились насмерть четыре политолога и журналист

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Четверо украинских политологов и журналист погибли в автокатастрофе в Рокитнянском районе Ровненской области Украины.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook заявил украинский политический эксперт Юрий Романенко.

"Ночью в автокатастрофе в Ровенской области погибли четыре политолога: Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Володимир Карагяур. У меня нет слов", – написал он.

По словам Романенко, позже в реанимации скончался также находившийся в автомобиле общественный активист, специалист по децентрализации в Украине, бывший заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации Сергей Попов.

По данным Национальной полиции Украины, автомобиль Opel Omega, в котором ехали политологи, по неизвестным пока причинам вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Daf.