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    В ДТП в Украине разбились насмерть четыре политолога и журналист

    Автомобиль, в котором ехали политологи, по неизвестным пока причинам вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Четверо украинских политологов и журналист погибли в автокатастрофе в Рокитнянском районе Ровненской области Украины. 

    Как сообщает Report, об  этом на своей странице в Facebook заявил украинский политический эксперт Юрий Романенко.

    "Ночью в автокатастрофе в Ровенской области погибли четыре политолога: Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Володимир Карагяур. У меня нет слов", – написал он.

    По словам Романенко, позже в реанимации скончался также находившийся в автомобиле общественный активист, специалист по децентрализации в Украине, бывший заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации Сергей Попов.

    По данным Национальной полиции Украины, автомобиль Opel Omega, в котором ехали политологи, по неизвестным пока причинам вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Daf.


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