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    В произошедшем вчера в Тбилиси ДТП пострадали азербайджанцы, один погиб

    Тбилиси. 10 января. REPORT.AZ/ Стало известно, что погибшие и раненые в результате произошедшего вчера на центральном проспекте Чавчавадзе в Тбилиси тяжелого ДТП с участием машины скорой помощи, являются азербайджанцами. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, эти лица работали на стройке. 

    В результате аварии погиб 27-летний житель болнисского села Зол-Гёядж Бабек Гасанов, у которого было трое детей. 

    10 из 12 пострадавших в результате ДТП - азербайджанцы. Состояние двоих из них тяжелое, одному человеку ампутировали ногу. 

    Отметим, что машина скорой помощи врезалась в киоск на территории стройки, где находились рабочие. Среди пострадавших есть также бригада врачей скорой помощи. Министерство внутренних дел Грузии возбудило по факту уголовное дело. Водитель машины скорой помощи привлечен к следствию. 

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