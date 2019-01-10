В произошедшем вчера в Тбилиси ДТП пострадали азербайджанцы, один погиб

Тбилиси. 10 января. REPORT.AZ/ Стало известно, что погибшие и раненые в результате произошедшего вчера на центральном проспекте Чавчавадзе в Тбилиси тяжелого ДТП с участием машины скорой помощи, являются азербайджанцами.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти лица работали на стройке.

В результате аварии погиб 27-летний житель болнисского села Зол-Гёядж Бабек Гасанов, у которого было трое детей.

10 из 12 пострадавших в результате ДТП - азербайджанцы. Состояние двоих из них тяжелое, одному человеку ампутировали ногу.

Отметим, что машина скорой помощи врезалась в киоск на территории стройки, где находились рабочие. Среди пострадавших есть также бригада врачей скорой помощи. Министерство внутренних дел Грузии возбудило по факту уголовное дело. Водитель машины скорой помощи привлечен к следствию.