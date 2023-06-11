В ДТП в Калмыкии погибли шесть человек, включая детей

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Р-216 в районе села Хулхута в Республике Калмыкия РФ.

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Р-216 в районе села Хулхута в Республике Калмыкия РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей.

"Примерно в 09:25 мск (10:25 по бакинскому времени) на 132 километре ФАД Р-216 в районе села Хулхута произошло столкновение двух транспортных средств - автомашины Lada Largus и грузового транспортного средства Volvo. По предварительной информации, в результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пять пассажиров автомашины Lada Largus, среди них двое детей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД России по региону.

Там уточнили, что легковой автомобиль загорелся после аварии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причина и обстоятельства ДТП.