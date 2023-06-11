О нас

В ДТП в Калмыкии погибли шесть человек, включая детей

В ДТП в Калмыкии погибли шесть человек, включая детей Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Р-216 в районе села Хулхута в Республике Калмыкия РФ.
В регионе
11 июня 2023 г. 14:07
В ДТП в Калмыкии погибли шесть человек, включая детей

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Р-216 в районе села Хулхута в Республике Калмыкия РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей.

"Примерно в 09:25 мск (10:25 по бакинскому времени) на 132 километре ФАД Р-216 в районе села Хулхута произошло столкновение двух транспортных средств - автомашины Lada Largus и грузового транспортного средства Volvo. По предварительной информации, в результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пять пассажиров автомашины Lada Largus, среди них двое детей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД России по региону.

Там уточнили, что легковой автомобиль загорелся после аварии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причина и обстоятельства ДТП.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
7 июня 2023 г. 12:42
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi