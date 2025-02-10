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В ДТП с лесовозом в Приморском крае РФ пострадали 15 человек

В ДТП с лесовозом в Приморском крае РФ пострадали 15 человек В аварии с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Приморском крае РФ пострадали 15 человек.
В регионе
10 февраля 2025 г. 07:56
В ДТП с лесовозом в Приморском крае РФ пострадали 15 человек

В аварии с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Приморском крае РФ пострадали 15 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"В результате ДТП 15 человек доставили в Чугуевскую центральную районную больницу. Всех осмотрели врачи. Четыре человека госпитализированы. Ребенок 2022 года рождения осмотрен, состояние удовлетворительное. Один человек в крайне тяжелом состоянии переведен в Арсеньевскую горбольницу", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что всем пассажирам, доставленным в медучреждения, оказана помощь в полном объеме. Пациенты, которым не требовалась госпитализация, направлены на амбулаторное лечение.

По уточненным данным прокуратуры региона, у лесовоза во время поворота занесло пустой прицеп, который столкнулся с пассажирским автобусом, следующим по маршруту Чугуевка - Заветное.

Районная прокуратура ведется проверку.

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