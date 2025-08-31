    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    В ДТП под Новосибирском пострадали семь человек

    В регионе
    • 31 августа, 2025
    • 08:57
    В ДТП под Новосибирском пострадали семь человек

    В результате столкновения двух автомобилей в городе Бердске Новосибирской области РФ различные травмы получили семь человек.

    Как передает Report, об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

    Согласно информации, всех пострадавших экстренно госпитализировали.

    Женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем Toyota, двигалась по дороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны Искитима в направлении Новосибирска, когда выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной Honda под управлением мужчины 1983 года рождения.

    "В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали водители транспортных средств и пять пассажиров автомобиля Honda, все пострадавшие экстренно госпитализированы в лечебное учреждение города Бердска", - говорится в сообщении.

    На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

