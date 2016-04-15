​В дом Роберта Кочаряна брошена граната

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Баку. 15 Апреля. REPORT.AZ/ Полиция Еревана прибыла к дому второго президента Армении Роберта Кочаряна после получения сообщения о том, что на дом совершено нападение.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью Полиции Армении Ашот Агаронян
Согласно информации, получен сигнал о том, что в особняк брошена граната. В настоящее время на месте работает оперативная группа, других подробностей полиция не сообщает.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости