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    ​В дом Роберта Кочаряна брошена граната

    В настоящее время на месте работает оперативная группа

    Баку. 15 Апреля. REPORT.AZ/ Полиция Еревана прибыла к дому второго президента Армении Роберта Кочаряна после получения сообщения о том, что на дом совершено нападение.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью Полиции Армении Ашот Агаронян

    Согласно информации, получен сигнал о том, что в особняк брошена граната. В настоящее время на месте работает оперативная группа, других подробностей полиция не сообщает.

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