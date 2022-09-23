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На оккупированных территориях Украины начались "референдумы"

На оккупированных территориях Украины начались "референдумы" Голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов началось в 08:00 в пятницу в т.н. "Донецкой и Луганской народных республиках" (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области.
В регионе
23 сентября 2022 г. 09:20
На оккупированных территориях Украины начались референдумы

Голосование на "референдумах" по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов началось в 08:00 в пятницу в Херсонской и Запорожской областях и на Донбассе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что оно продлится по 27 сентября включительно, при этом в интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей.

Голосование на избирательных участках на территории "ЛНР", Запорожья и Херсонской области будет проведено 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же начнется подсчет голосов. В "ДНР" проголосовать на избирательных участках можно будет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

Между тем участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.

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Версия на английском языке ‘Referendums’ start in Ukraine’s occupied territories

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