На оккупированных территориях Украины начались "референдумы"

Голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов началось в 08:00 в пятницу в т.н. "Донецкой и Луганской народных республиках" (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области.

Голосование на "референдумах" по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов началось в 08:00 в пятницу в Херсонской и Запорожской областях и на Донбассе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что оно продлится по 27 сентября включительно, при этом в интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей.

Голосование на избирательных участках на территории "ЛНР", Запорожья и Херсонской области будет проведено 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же начнется подсчет голосов. В "ДНР" проголосовать на избирательных участках можно будет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

Между тем участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.