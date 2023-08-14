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В Дербенте произошло массовое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В Дербенте произошло массовое ДТП, есть погибшие и пострадавшие Два человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Дербентском районе Дагестана.
В регионе
14 августа 2023 г. 21:57
В Дербенте произошло массовое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

Два человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Дербентском районе Дагестана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МВД региона.

"На 962-м км ФАД "Кавказ" в Дербентском районе местный житель, управляя автомобилем Ford Focus, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz под управлением жителя Дербента, после чего столкнулся с автомобилем LADA Vesta, двигавшимся в попутном направлении, под управлением жителя Дербентского района. В результате ДТП водители автомобилей Ford Focus и Mercedes-Benz от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры Ford Focus 17, 18 и 20 лет, а также 48-летняя женщина-пассажир Mercedes-Benz с различными травмами доставлены в центральную городскую больницу Дербента.

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Версия на азербайджанском языке Dərbənddə zəncirvari qəza olub, iki nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

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