В Дагестане возбуждено уголовное дело против убийцы сотрудника Росгвардии и местного жителя

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника Росгвардии и местного жителя, в данном преступлении подозревают полицейского.

Как передает Report, об этом ТАСС в субботу сообщил представитель пресс-службы республиканского СУ СКР.

"Дело возбуждено по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Убийство двух и более лиц", - сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, 9 марта на окраине села Герга Каякентского района старший сержант полиции в ходе скандала выстрелил в двух человек - сотрудника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Дагестану и жителя Махачкалы. Оба мужчины скончались на месте.