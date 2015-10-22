В Дагестане возбудили дело о создании местной ячейки ИГ

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Глава дагестанского управления Следственного Комитета России возбудил уголовное дело по факту создания преступного сообщества "Вилаят Дагестан Исламского государства", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Уголовное дело, получившее статус особо важного, возбуждено в отношении 19 руководителей и рядовых участников.

По данным следствия, сообщество было создано Рустамом Асельдировым, имеющим конспиративное имя "Абу Мухаммад", и Гасаном Абдуллаевым ("Абу Ясер") "для изменения основ конституционного строя РФ, нарушения территориальной целостности, получения финансовой и иной материальной выгоды".

В состав сообщества входит ряд бандгрупп, действующих преимущественно на юге Дагестана. "Вилаят Дагестан" финансируется за счет вымогательства денег у предпринимателей и чиновников, а также выкупа за похищенных людей.