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    В Дагестане проходят учения морпехов

    Условных боевиков сыграл личный состав одной из рот морской пехоты

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Морпехи Каспийской флотилии России начали учение по высадке морского десанта на полигонах "Скорпион" и "Аданак" в Дагестане.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство обороны России. 

    В учениях принимают участие около 600 военнослужащих, десантный катер "Атаман Платов", четыре десантных катера типа "Серна" и более 50 единиц боевой и специальной техники из состава подразделений морской пехоты. 

    По легенде учения, от групп разведки получена информация о скоплении отрядов незаконных вооружённых формирований (НВФ) на удалённых участках морского побережья.

    Отмечается, что условных боевиков "сыграл" личный состав одной из рот морской пехоты.

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